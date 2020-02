L'Inter non può più nascondersi, lo scudetto non può più essere una parola tabù. Questo è quanto scrive la Repubblica, che spiega come il mercato di gennaio (3 acquisti di livello) e la vittoria nel derby, abbiano ormai rivelato che l'Inter può insidiare la Juventus. Un segreto che Conte avrebbe volentieri voluto tenere chiuso dentro lo spogliatoio, con i suoi calciatori, che allo scudetto credono dal primo giorno. Anche se il patto siglato ad Appiano è sempre stato quello di non parlarne pubblicamente.



“L’Inter non si nasconde più. Il mercato d’inverno, che ha portato un campione e due ottimi giocatori, era stato l’indizio. La vittoria in rimonta contro il Milan, in un derby che sarà ricordato, è la prova: la banda Conte punta allo scudetto. Lo vuole con la ferocia del suo allenatore, specialista in campionati nazionali, meglio se vinti al primo anno su una nuova panchina. «È ancora presto, ma lo possiamo sognare», ha risposto l’ex ct a chi, incassato il 4-2 di San Siro, gli chiedeva se l’Inter corra verso il tricolore”.