Non solo il mercato in entrata, con la trattativa ormai definita per Vrsaljko e quella a buon punto per Vidal, l'Inter si muove anche sul fronte uscite, dove sulla lista dei partenti ci sono tre nomi su tutti. Questo è quanto scrive TuttoSport.



“Gli indiziati sono i soliti tre. In primis Joao Mario per cui il Betis Siviglia fa sul serio e su cui ci sono stati i sondaggi pure dell’Everton e di un altro paio di club in Premier (i nerazzurri - al momento - contemplano solo la cessione a titolo definitivo per il portoghese). In secondo luogo Roberto Gagliardini per cui sono arrivate un paio di offerte però non economicamente soddisfacenti. Ultimo della lista è Matias Vecino che l’Inter valuta 30-35 milioni e che Luciano Spalletti non vorrebbe lasciare partire: il Chelsea però ha le potenzialità per chiudere l’affare in tempi brevi”.