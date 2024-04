Inter, tre milioni di premio scudetto. Bus scoperto, parata, concerto e nuovo inno: tutto sulla festa

Una festa che resterà nella storia.L'Inter vuole fare le cose in grande, la conquista della seconda stella, per la quale manca solo l'aritmetica, sarà ricordata per tanto tempo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ieri è andata in scena una riunione preliminare in Comune, oggi è in agenda il vertice tra l'Inter e il Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza del prefetto di Milano Claudio Sgaraglia.La novità principale per i tifosi dell'Inter è(data da confermare dopo che saranno stilati anticipi e posticipi) eSarebbe in lavorazione una nuova canzone nerazzurra, come per lo scudetto 2021 quando fu lanciato "I'm Inter". Stavolta nome e autore sono top secret. Sul palco dovrebbero salire

Molto dipenderà da quando lo scudetto diventerà aritmetico. Se già lunedì sera contro il Milan, l'Inter festeggerà martedì 23 con un bus scoperto che partirà da San Siro e arriverà in Duomo (percorso da definire), con la squadra che saluterà i tifosi dalla Terrazza 21, con tanto di dj set. Se invece sarà tutto rimandato alla gara con il Torino, probabilmente domenica 28 (non c'è ancora la data ufficiale), la parata avverrà lo stesso giorno.La squadra festeggerà insieme un'ultima volta in una cena al Castello Sforzesco, la sera del match contro la Lazio. Alla serata - scrive La Gazzetta dello Sport - sarà presente tutto il mondo sportivo (e non) che conta.

I giocatori dell'Inter per la vittoria dello Scudetto, come da contratto, incasseranno 3 milioni di euro di premio, che ovviamente non sarà diviso in parti uguali.