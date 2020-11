Quale futuro per Radja Nainggolan? Il centrocampista non trova spazio all'Inter e l'addio al gennaio sembra cosa certa. Come scrive FcInterNews, il belga ha tre soluzioni sul tavolo: il Torino, con Marco Giampaolo che è un grande estimatore del Ninja; il Cagliari, anche se a livello economico è difficile imbastire una trattativa; infine, il Napoli. Può essere la carta per arrivare ad Arkadiusz Milik.