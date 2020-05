L’Inter guarda ai parametri zero in casa Paris Saint-Germain. Come scrive la Gazzetta dello Sport, nel mirino nerazzurro ci sono Layvin Kurzawa, Thomas Meunier ed Edinson Cavani. Non sono prime scelte, ma la situazione viene monitorata, soprattutto per l’uruguaiano, che tornerebbe più che volentieri in Italia. E con la cessione di Lautaro Martinez, l’ex Napoli potrebbe essere un’occasione a zero.