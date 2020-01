L'Inter domani sarà impegnata nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Come riferito da Opta, l’Inter è stata eliminata ai quarti di finale nelle ultime tre edizioni del torneo. I nerazzurri non arrivano a quattro eliminazioni di fila (in questo turno) dal periodo 1992-1995. La Fiorentina, invece, ha vinto per 7-1 nell'ultimo quarto di finale disputato, quello contro la Roma della scorsa stagione. Non è però il suo record nella competizione: vinse 8-0 nel dicembre 1935 contro la Sestrese (ai sedicesimi di finale).