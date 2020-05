Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo di Pirelli, storico sponsor dell'Inter, ha parlato sulle frequenze di Radio Rai: "Per Pirelli rimarrà un legame con l'Inter. Quale, si vedrà ma con Suning i progetti rimarranno ambiziosi. Conte ha abilità straordinarie, abbiamo lasciato un mondo ma non sappiamo come sarà quello nuovo. Per esempio abbiamo lasciato l'Inter con un regista che doveva cambiare la squadra, Eriksen. Cavani ha saputo fare cose straordinarie e spero che nel caso possa ripetersi in nerazzurro. Cristiano Ronaldo dimostra che anche a una certa età si può fare la differenza. Poi è chiaro che la cessione di Lautaro sarebbe dolorosa. Con Cavani e Werner potremmo essere più forti che con Lautaro e Icardi, soprattutto se Eriksen tornerà quello del Tottenham. San Siro? Ho un grande legame affettivo per uno stadio che ha creato tantissime emozioni, anche se capisco gli interessi delle società. Anche qui capisco l'attrattiva di vedere solo sfide tra grandi squadre, ma credo sia fondamentale che anche le altre abbiano il sogno di qualificarsi per certe manifestazioni. Simoni? Un galantuomo passato dall'Inter in un momento di trasformazione, era appena arrivato Ronaldo e vinse una Coppa Uefa, sfiorando lo scudetto".