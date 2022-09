Quella vista nel derby è stata un'Inter poco umile, è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come ad Appiano Gentile abbiamo affrontato l'argomento.



“Una parolina ronzava nell’aria ieri nel centro di Appiano, mentre l’Inter leccava le ferite da derby e iniziava a pensare al Bayern. L’hanno usata i dirigenti nerazzurri, sempre presenti alla Pinetina, ma stavolta arrivati in soccorso strategico il giorno dopo il diluvio. L’ha usata davanti ai suoi ragazzi pure Simone Inzaghi, chiamato a invertire una china pericolosa. Di “umiltà” si è parlato molto, nel profondo, perché quella è la dote principale di ogni squadra vincente: l’Inter ne possedeva dosi massicce, ma dove sia finita adesso nessuno lo sa. Ed è il problema dei problemi. L’Inter presentatasi al derby ha peccato davvero di umiltà: ha deluso nella concentrazione, nel coraggio, nelle motivazioni e chi doveva trascinare non lo ha fatto”.