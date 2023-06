Giornata di riposo per l'Inter di Simone Inzaghi, che da domani tornerà al lavoro in vista della finale di Champions. Chiusi i cancelli della Pinetina, anche se a rilassarsi sono solo i calciatori, mentre tecnico e staff, in queste ore, sono riuniti per studiare il City e programmare al meglio le sedute di allenamento dei prossimi giorni.