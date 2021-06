. L'uomo individuato dalla società come rinuncia sul mercato, inevitabile sacrificio dettato dalla situazione finanziaria nerazzurra. A un anno esatto dal suo arrivo, a fine giugno, il marocchino saluta e punta dritto a Parigi:, punto di riferimento per i compagni: si pensi a Eriksen, Barella o Sanchez e a quegli sguardi immediati verso la corsia di destra.Serve ripartire, dunque. Serve farlo (anche) sul mercato, cercando un uomo in grado di ridare frizzantezza e numeri su quella fascia. Tante le idee al vaglio di Marotta e Ausilio: da chi conosce bene il nostro campionato comea chi l'ha conosciuto in passato come, fino alle piste straniere che portano aed. Da destra a sinistra, con un unico obiettivo: ripetere, o provare a imitare, le statistiche di Hakimi.: serbo, classe 1992, è nel pieno della sua carriera ed è reduce da ottime annate con la maglia dell'Eintracht Francoforte.: lo dimostrano lepartite disputate in tre anni con la maglia del club tedesco. Nessuno, tra i target interisti, ripete questi numeri.. Discorso diverso per giocatori come Emerson Royal e Zappacosta: il primo ha trovato spazio solo negli ultimi due anni (38 e 34 presenze), collezionando 5 gol e 10 assist in due stagioni; il secondo invece ha giocato con continuità solo nella scorsa annata al Genoa, chiusa con 4 gol e 2 assist in 25 presenze. E infine due vecchi pallini come Emerson Palmieri e Marcos Alonso: l'ex Roma, dopo due anni con 21 e 27 presenze, ha giocato solo 15 partite (7 da titolare), con un unico gol. Lo spagnolo, invece, è una garanzia: 85 partite in tre anni, 10 gol e 10 assist. Numeri che aiutano, ma non esauriscono, i ragionamenti dell'Inter, alla ricerca del dopo-Hakimi.