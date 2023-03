L'Inter si muove sul mercato degli allenatori in vista del possibile addio a Simone Inzaghi. Secondo Tuttosport il nome più caldo resta quello di Roberto De Zerbi che è considerato da Beppe Marotta il nome più spendibile anche in ottica futura, ma ha una clasuola rescissoria da 13 milioni di euro.



Le alternative non mancano con 4 grandi ex che restano in lista. Antonio Conte, ora che è libero dal Tottenham è ovviamente la pista più percorribile, ma occhio anche a Thiago Motta, Diego Simeone e José Mourinho che a fine stagione potrebbero liberarsi da Bologna, Atletico Madrid e Roma rispettivamente.