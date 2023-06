. Forti di un già saldo accordo con l'Inter, il club saudita è arrivato a ottenere anche il sì del centrocampista croato che si unirà alla Saudi Pro League. Un accordo verbale che si tramuterà nelle visite mediche di routine - programmate per la giornata di domani - e nelle classiche firme sul contratto.- sino al 30 giugno 2026 -La squadra araba – forte di un accordo con l’Inter per un trasferimento pari a 23 milioni di euro – nelle ultime giornate, è volata a Milano per provare a incontrare direttamente il giocatore e convincerlo a sposare la causa saudita. La proposta iniziale, d’altronde, era più che allettante: 20 milioni di euro netti a stagione per 3 anni, per un totale di 60 milioni nelle casse di Brozovic. L’accordo ferreo con i nerazzurri, però, non si era tramutato nel tanto atteso via libera atteso da parte del croato che aveva deciso di evitare di incontrare la delegazione saudita, concedendosi del tempo e contro-rilanciando sino a 30 milioni netti per due anni.(che in serata ha dato il suo benestare alla trattativa) arrivando a un ingaggio di 80 milioni spalmato in tre anni. Sfuma, quindi, l'ipotesi del Barcellona, complici i problemi finanziari dei blaugrana e l'impossibilità di cedere qualche nome in uscita.