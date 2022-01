L'Inter ha chiuso il colpo Robin Gosens dall'Atalanta. L'incontro di questo pomeriggio con l'agente Gianluca Mancini e l'intermediario Paolo Busardò è servito a trovare l'intesa sull'ingaggio del laterale tedesco e mettere nero su bianco gli ultimi dettagli anche con il club bergamasco con cui l'intesa è stata trovata in tempi brevi.



DOMANI LE VISITE - L'accordo è totale con Gosens che si è già messo in viaggio per raggiungere Milano e nella giornata di domani si sottoporrà alle attese visite mediche di rito che certificheranno anche lo stato di saluto del terzino dopo il doppio infortunio che, di fatto, gli ha fatto saltare gli ultimi 3 mesi di campionato a Bergamo.



LE CIFRE - L'affare si concluderà con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato a 22 + 3 di bonus. Il giocatore, invece, firmerà un contratto della durata di 4 anni e mezzo da 3,5 milioni di euro bonus compresi.