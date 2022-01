Il vertice di mercato (solo telefonico) fraha indicato la via () e se il colpo in attacco è già stato individuato in Felipe Caicedo, ieriha per la prima volta aperto ad un finale di mercato che potrebbe regalare all'allenatore nerazzurro anche un esterno di centrocampo dato che la situazione legata ad Aleksander Kolarov continua ad essere nebulosa.Fra i tanti nomi circolati c'è sicuramente quello di. L'esternoè il preferito della dirigenza nerazzurra per costi e contatti già avviati da tempo con il suo entourage. Il club tedesco non ha finora aperto all'ipotesi di un prestito e, addirittura, neanche alla cessione a gennaio a titolo definitivo.Per questo un tentativosta pensando di farlo anche percheha messo sul mercato e su cui c'è il forte pressing delIl club bergamasco deve liberare un posto in lista per Boga ed è chiamata ad escludere un calciatore non cresciuto nei vivai italiani. La batteria degli esterni vede oggi 5 elementi e anche senza l'esterno tedesco la squadra di Gasperini ha fatto comunque bene. Per questo c'è la possibilità che Gosens parta davvero in questi ultimi 6 giorni di mercato. Se non arriverà il via libera per Kostic un tentativo l'Inter lo farà.