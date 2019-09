Dopo gli anticipi pomeridiani, con la vittoria del Napoli sulla Samp e il pareggio tra Fiorentina e Juve, scendono in campo Inter e Udinese. Di seguito gli episodi da moviola analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:



INTER – UDINESE Sabato 14/09 h. 20.45

MARIANI

LIBERTI – CECCONI

IV: ABISSO

VAR: GUIDA

AVAR: FIORITO



36' Giallo per proteste rifilato a Becao



35' Espulsione diretta per De Paul: Udinese in 10! Dopo un contrasto, Candreva e De Paul si riavvicinano con la palla lontana.L'esterno nerazzurro corre di fianco all'argentino e gli dice qualcosa, stuzzicandolo. De Paul risponde con uno schiaffo sulla testa. Candreva finisce a terra. San Siro se ne accorge, poi lo fa anche l'arbitro che, dopo aver velocemente rivisto l'episodio al Var, decide di espellere De Paul. Decisione corretta.



29' Intervento duro di Barella su De Paul. Il centrocampista si allunga il pallone ed entra in ritardo sull'argentino. Ammonito dall'arbitro, decisione corretta.