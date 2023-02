Inter-Udinese è il quarto anticipo della 23esima giornata di Serie A, il terzo e ultimo di sabato 18 febbraio con calcio d'inizio al Giuseppe Meazza in San Siro a partire dalle 20.45. Non il migliore dei momenti per i padroni di casa allenati da Simone Inzaghi che arrivano dal brutto pari per 0-0 contro la Sampdoria, l'ennesimo passo falso in trasferta e che ha portato la Curva Nord ad esporsi contro l'allenatore con un duro comunicato. Non se la passa meglio Sottil con i friulani che arrivano alla gara dopo 3 partite consecutive senza vittorie che li hanno risucchiati nel mischione delle squadre in lotta per un posto Conference League. All'andata al Friuli uno dei tanti passi falsi in trasferta dell'Inter con un netto 3-1 in rimonta in favore dei bianconeri.



DOVE VEDERLA - Inter-Udinese con calcio d'inizio alle 20.45 di sabato 18 febbario a Meazza di San Siro in Milano sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e su Sky attraverso i canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4k (213). In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn oltre che su Sky Go e Now.



LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Calhanoglu, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Beto.