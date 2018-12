Dopo quattro partite senza successi tra Serie A e Champions League, l'Inter si rialza nell'anticipo della 16esima giornata contro l'Udinese. Basta un cucchiaio di Mauro Icardi su rigore a regalare i tre punti alla squadra di Luciano Spalletti, alla prima con il nuovo amministratore delegato, Beppe Marotta, in tribuna.



VITTORIA SUL CUCCHIAIO - Primo tempo con i nerazzurri - senza Perisic, ma con Keita sulla sinistra - padroni del gioco. L'Udinese, però, si chiude bene e non lascia spazio a grandi occasioni per l'Inter. Nella ripresa i friulani prendono più campo e sfiorano il gol del vantaggio prima con Mandragora e poi con ter Avest, che non inquadrano però lo specchio della porta di Handanovic. Dentro Lautaro Martinez e Perisic, Icardi prima sbaglia l'1-0 con un colpo di testa alto da buona posizione, poi lo trova segnando col cucchiaio un rigore assegnato da Abisso - richiamato dal Var - per fallo di mano di Fofana. Nel finale Maurito trova anche il 2-0, su bel cross di Lautaro, ma viene annullato giustamente per fuorigioco. Finisce così, l'Inter prova a ripartire dopo la batosta subita in Champions League.