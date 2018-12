È Inter-Udinese ad aprire la 16esima giornata di Serie A. A San Siro arbitra Abisso, coadiuvato dagli assistenti Bottegoni e Santoro. Il quarto uomo è Piscopo. Al Var Calvarese e Schenone.



75' - Rigore per l'Inter. Fofana colpisce il pallone col braccio in area di rigore, l'arbitro Abisso lascia proseguire il gioco e poi viene richiamato dal Var. Dopo aver rivisto l'episodio al monitor, il direttore di gara assegna il penalty per i nerazzurri. Corretta la chiamata dopo le recenti indicazioni sui falli di mano.