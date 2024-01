. Il centrocampista francese classe 2002 si trasferisce, che ha battuto la concorrenza dei francesi del Marsiglia.Arrivato a Milano nell'estate del 2019 per 4,5 milioni di euro dal Sochaux, Agoumé ha raccolto solo 4 presenze in Serie A per un totale di 69 minuti giocati con la maglia dell'Inter. Che lo aveva prestato prima allo Spezia e poi in Francia al Brest e al Troyes.- FC Internazionale Milano comunica la cessione di Lucien Agoumé al Siviglia FC: trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 per il centrocampista francese classe 2002.