Inter, Agoumé a un passo dal Siviglia: ecco la formula

Pasquale Guarro

La scorsa estate aveva rifiutato praticamente tutte le opportunità che si erano presentate alla sua porta, ma la scelta non ha pagato e Agoume in questa prima parte di stagione ha totalizzato appena 4’ sul terreno di gioco. Ecco perché a distanza di qualche mese il centrocampista francese ha iniziato a considerare seriamente la possibilità di una sua partenza e adesso sembra proprio che il suo destino sia vicinissimo a una svolta. Nelle ultime ore c’era stato un fortissimo interesse del Marsiglia che aveva fatto tentennare il calciatore, ma dopo averci pensato qualche giorno, Agoumé sembra essersi orientato verso il primo club che aveva iniziato a parlare con lui e con l’Inter: il Siviglia.



I DETTAGLI - La trattativa tra le parti è praticamente in chiusura, Agoumé è pronto a trasferirsi in Spagna con la formula del prestito con diritto di riscatto da parte del Siviglia. L’Inter, invece, manterrà un’opzione di recompra verso il classe 2002. Decisiva la promessa di un impiego costante e regolare, aspetto che ultimamente è spesso mancato ad Agoumé. I nerazzurri continueranno ad osservarlo, certi che in Liga potrà mettere in mostra quelle qualità che lo avevano portato ad essere il capitano della Francia Under 17. Agoumé ha detto sì al Siviglia, prestito con diritto fissato a circa 3,5 milioni di euro.