. Il club nerazzurro comunica sul proprio sito il prolungamento di contratto fino al 2026 per il centrocampista, che percepirà un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione più bonus.- FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Nicolò Barella: il centrocampista classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2026.- Arrivano anche le parole di Barella sui canali social dell'Inter: "Ciao a tutti, sono contento di aver rinnovato il mio contratto e di lottare ancora per questi colori. Mando un saluto a tutti e forza Inter".