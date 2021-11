potremmo dire citando il refrain di un noto spot pubblicitario in voga negli anni Novanta.che, nella primissima parte di stagione, appariva eccessivamente esposto alle intemperie e alle folate degli avversari. Superata la burrasca della sconfitta in rimonta contro la Lazio, l(alla Juve e su rigore). Un merito collettivo al quale partecipa pure il possente centrale slovacco, tornato su livelli di rendimento molto alti. E se nel mezzo ci infila pure qualche gol decisivo, male non fa…è servito per spianare la strada in una partita molto delicata per alimentare le speranze di centrare il passaggio agli ottavi di finale di Champions League dopo anni di sofferenza, ma ha anche certificatosoprattutto sulle palle inattive -Col primo acuto stagionale in Europa, il bottino complessivo di Skriniardel Genoa. Che però ha dalla sua il vantaggio di essere il rigorista della squadra.- Se segnare gol è un plus nel bagaglio personale dell’ex giocatore della Sampdoria, quello di evitarli è un compito al quale assolve ormai da 4 anni e con ottimi risultati coi colori nerazzurri addosso.e, alla luce delle maggiori incertezze sul futuro del compagno di reparto Stefan de Vrij,, portando il suo attuale ingaggio di 3 milioni di euro netti a stagione a 4. La fumata bianca non è ancora arrivata e le squadre che straniere che gli hanno messo addosso gli occhi negli ultimi anni -- rimangono in una posizione di vigile attesa.