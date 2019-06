SOLD OUT!



Abbonamenti 2019-2020: esauriti!

Aperta la waiting list per il 2020-2021



Iscriviti qui https://t.co/ycAcsZnO7l — Inter (@Inter) 27 giugno 2019

, avendo raggiunto il limite massimo fissato dalla società (, ndr).Un successo straordinario che ha visto terminare in poche ore quasi tutti i posti disponibili, sin dal primo giorno di apertura della vendita libera. La fase dedicata ai rinnovi degli abbonamenti 18/19 si era conclusa con un numero record di tessere confermate.- Alla luce della grande richiesta, l'Inter guarda già al futuro e, per tutti i tifosi che vogliono assicurarsi da subito un posto in prima fila nell'acquisto di abbonamenti.L'iscrizione è aperta online su inter.it/abbonamenti dalle ore 11.00 di oggi, giovedì 27 giugno, fino alle ore 11.00 di venerdì 12 luglio ed è riservata ai titolari di tessera "Siamo Noi".Una volta conclusa la fase di rinnovo abbonamenti la prossima primavera 2020, saranno quindi gli iscritti alla lista d'attesa a poter acquistare per primi gli abbonamenti eventualmente non rinnovati.- In ragione del sold out degli abbonamenti, lo sportello biglietteria dell'Inter Store di Galleria Passerella sarà chiuso fino al 31 luglio compreso.Resterà invece aperto il punto vendita San Siro, con orario 9.30-12.45 | 14.00-17.45, per assistenza e acquisto di tessere "Siamo Noi".Si ricorda che la tessera "Siamo Noi" può essere sottoscritta anche online alla pagina inter.it/siamonoi, al costo di 10 Euro con spedizione gratuita in tutta Italia.