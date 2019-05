ON THIS DAY



29.05.2011

Inter - Palermo 3-1



“From player to player

the game's tight

the feeling's mutual”



Tupac pic.twitter.com/wtyARo22TO — Inter (@Inter) 29 maggio 2019

Vincendo quello che, a oggi, è ancora l'ultimo titolo in bacheca. Con sigillo didopo la doppietta segnata da, presente domenica sera a San Siro in occasione della sofferta vittoria contro l'Empoli che è valsa la qualificazione alla prossima Champions League. Nell'ultima panchina di Luciano, con lo scopo di riportare al successo la squadra. Reduce da due quarti posti, non da due settimi posti in classifica come lanel 2011. Condotta subito allo scudetto, scucito aldi. Una squadra con due assi del calibro di, ma nemmeno lontanamente paragonabile alla2019. I cui risultati finanziari saranno annunciati domani pomeriggio ed erano già stati visionati dall'Uefa, che ha promosso i conti del club nerazzurro, ormai uscito dal, che Conte conosce bene avendolo già allenato ai tempi di Arezzo e Bari. Sarà un'alternativa ai tre difensori centrali titolari. Quest'ultimo è il primo acquisto già effettuato in vista della prossima stagione. Ne arriveranno almeno altri quattro o cinque: un laterale, due centrocampisti centrali e uno o due attaccanti a seconda del futuro di