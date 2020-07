Arrivano brutte notizie dall'infermeria nerazzurra: si ferma Nicolò Barella. Il centrocampista, che ieri non aveva preso parte alla sfida contro il Bologna, questa mattina si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra. Le sue condizioni, spiega la società nerazzurra, saranno valutate la prossima settimana.

Non c'è ancora una data precisa sul recupero di Barella, ma sicuramente non sarà a disposizione di Conte per le prossime due sfide di campionato contro Verona e Torino.