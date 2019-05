NUOVA MAGLIA!



BREAK LINES. MAKE DREAMS

Siamo fieri di presentarvi l'Home Kit 19/20

da gioco per la stagione 2019/2020.- La squadra femminile di FC Internazionale Milano e Nike presentano la divisa Home per la stagione 2019-20.a conferma del grande impegno del Club e di Nike rivolto alla crescita del calcio femminile.La nuova maglia si ispira alla divisa Away della stagione 1989-90, grazie a un, intersecandosi elegantemente con le tradizionali righe nere e azzurre verticali.Tra il 1978 e il 1988 le strisce diagonali sono state un elemento chiave dello stemma del Club, oggi invece costituiscono il punto focale di una maglia che viene completata dal, come a richiamare il collo del famoso Biscione."L'Inter ha una forte identità, quindi la sfida era proporre le iconiche strisce in modo moderno e rivoluzionario, pur nel rispetto della tradizione", spiega Pete Hoppins, Football Apparel Senior Design Director di Nike."Abbiamo ripreso le iconiche strisce diagonali usate nella maglia Away del 1989 oltre che nel vecchio stemma del Club e ciò ci ha condotto a questo design molto classico interrotto dalle strisce diagonali sul petto".e sarà in vendita a partire dal 23 maggio su nike.com, store.inter.it e i principali rivenditori autorizzati.