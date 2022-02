Simone Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo. Dall’infermeria nerazzurra, infatti, arrivano buone notizie in merito alle condizioni di Alessandro Bastoni, che ieri ha lasciato il campo per un infortunio alla caviglia. Per il calciatore si temeva in lungo stop, invece le indagini strumentali svolte questa mattina hanno evidenziato solo un trauma distorsivo. Questo il comunicato del club nerazzurro.

MILANO - Sostituito nel corso di Inter-Roma di Coppa Italia, Alessandro Bastoni è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti che hanno confermato il trauma distorsivo alla caviglia destra. Il giocatore sarà rivalutato nei prossimi giorni.