In questi minuti l'Inter ha annunciato il rinnovo di Federico Dimarco: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il- si legge sul comunicato ufficiale - il difensore classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2027". L'annuncio arriva anche sui social "Una storia partita da lontano e destinata a durare ancora e ancora...".- Il prolungamento dell'esterno sinistro era una delle priorità della società, che ha voluto allungare di un altro anno il contratto del giocatore premiando le prestazioni in campo con un. Dimarco è diventato un giocatore insostituibile per Inzaghi: prima di saltare le ultime due partite contro Lecce e Genoa aveva totalizzato 21 presenze stagionali rimanendo in panchina solo contro Salisburgo e Salernitana; 3 gol e 5 assist, tre di fila tra la seconda e la quarta giornata.