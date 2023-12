Se Dragusin continuerà a giocare come stasera, l'impressione è che i 30 milioni chiesti dal Genoa possano aumentare., che stanno seguendo gli sviluppi sul futuro del giocatore ma a quelle cifre non intendono inserirsi. L'idea è di provare a inserire qualche contropartita o trovare una formula favorevole.- Chi invece non si fa troppi problemi è il Tottenham, interessato a Dragusin e al momento in pole position.. In Italia non sono escluse delle piste a sorpresa, oltre ad Atalanta e Roma anche Milan e Napoli sono a caccia di un difensore centrale anche se per ora non hanno manifestato interesse per il giocatore del Genoa.- Intanto stasera Dragusin è stato il primo giocatore ad aver segnato all'Inter un gol da palla inattiva.E' il secondo gol stagionale per l'ex difensore della Juve dopo quello al Verona; titolare fisso nelle scelte di Gilardino, stasera ha superato l'esame Inter a pieni voti. E non solo per il gol. Il Tottenham osserva pronto ad affondare il colpo, Roma e Atalanta un passo più indietro.