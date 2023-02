L'Inter perde Milan Skriniar e Federico Dimarco in vista della trasferta di Bologna. I due sono infortunati, e non saranno oggetto di turnover come sembrava dalle prime indicazioni filtrate. Questo il comunicato ufficiale della società nerazzurra:



“Milan Skriniar e Federico Dimarco non saranno a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di domani contro il Bologna, in programma allo stadio “Dall’Ara” alle ore 12.30. Per il difensore slovacco lomboglutalgia sinistra, per l’esterno italiano affaticamento muscolare addominale“. Seguiranno aggiornamenti sulle tempistiche di recupero.