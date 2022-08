Come si legge sul sito ufficiale dell'Inter: "Accertamenti strumentali per Henrikh Mkhitaryan questa mattina all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Si è evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Le condizioni del centrocampista nerazzurro saranno rivalutate nei prossimi giorni".



Per il classe 1989 armeno, arrivato in questa sessione di mercato all'Inter a parametro zero, dopo la scadenza del contratto che lo legava alla Roma, si ipotizza uno stop di due-tre settimane.