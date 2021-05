La sua stagione era già virtualmente conclusa, ma ora la notizia è stata confermata dall'Inter che ha ribadito come Aleksandar Kolarov, nella giornata di oggi, si sia operato per rimuovere il problema alla schiena di ernia al disco che lo ha condizionato in questa seconda parte di stagione.



IL COMUNICATO

Aleksandar Kolarov si è sottoposto questa mattina, presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, ad intervento chirurgico di asportazione ernia discale lombare. L’intervento, eseguito dal Professor Maurizio Fornari, è perfettamente riuscito. Nei prossimi giorni, il difensore nerazzurro inizierà il percorso riabilitativo.