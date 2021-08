Romelu Lukaku è ufficialmente un nuovo calciatore del Chelsea. Il club inglese ha comunicato attraverso il proprio profilo Twitter il ritorno del centravanti belga a distanza di 7 anni dal suo addio per approdare all'Everton. E anche l'Inter ha annunciato la cessione per 115 milioni di euro dell'attaccante con una nota apparsa sul proprio sito: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea: l'attaccante belga classe 1993 si trasferisce a titolo definitivo al club londinese. Il Club ringrazia il giocatore per le due stagioni trascorse insieme culminate con la conquista del diciannovesimo Scudetto della storia dell'Inter. A Romelu vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua avventura professionale".



LE PAROLE - "Sono felice, onorato di essere tornato in questo club meraviglioso. Tifo Chelsea sin da quando sono un bambino, questa società si sposa perfettamente con le mie ambizioni dopo aver conquistato la Serie A. Questa opportunità arriva al momento giusto e sono sicuro che potremo cogliere tanti successi assieme", ha comunicato Lukaku ai canali ufficiali del Chelsea.