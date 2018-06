Ieri era stata la giornata delle visite mediche e delle firme sui contratti, oggi è arrivata l'ufficialità:! I nerazzurri hanno annunciato attraverso il proprio sito internet l'arrivo del centrocampista belga, che ha firmato un contratto quadriennale, fino al 2022. Il Ninja lascia la Roma dopo quattro stagioni e mezza, in cambio di 24 milioni di euro più i cartellini di Zaniolo (valutato 4.5 milioni, più il 15 % della futura cessione) e Santon (9.5 milioni), per un totale di 38 milioni. La Roma incasserà anche il 10 % dell'eventuale cessione del belga, fino a un massimo di due milioni.Nainggolan ha anche rilasciato la sua prima intervista nerazzurra a Inter TV:"Non mi aspettavo un'accoglienza così calorosa, sono contento, adesso toccherà a me trasformarla in più applausi. L'affetto dei tifosi è una sensazione importante per ogni giocatore, vuol dire che la piazza è entusiasta, lo sono anch'io e spero che ci potremo togliere delle soddisfazioni.La mia scelta è stata semplice, anche se non si dimentica il passato, sono contento e carico per la nuova avventura. Ancora non conosco bene i tifosi, ma per come mi hanno accolto spero che potremo fare un buonissimo campionato e far bene anche in Champions, l'Inter deve tornare importante anche in Europa".