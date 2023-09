L'Inter perde Hakan Calhanoglu. Questo il comunicato da parte del club nerazzurro: "Problema fisico per il turco, che non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di Champions League contro la Real Sociedad a causa di un affaticamento all'adduttore della coscia sinistra".



EMPOLI A RISCHIO L'ex Milan salterà sicuramente l'esordio in Champions League di domani sera ed è a rischio anche per la sfida di campionato del weekend contro l'Empoli: al suo posto il tecnico dovrà optare per uno tra Asllani, Klaassen o Mkhitaryan al centro.