È quanto si può leggere da una nota ufficiale pubblicata sul sito della società nerazzurra.FC Internazionale Milano è felice di annunciare il prolungamento del contratto di Luciano Spalletti, che sarà alla guida dei nerazzurri nelle prossime tre stagioni."Nel centodecimo anno della storia nerazzurra abbiamo preso decisioni importanti per mettere il Club sulla strada giusta e oggi, all'inizio di una nuova stagione, vogliamo fare un altro passo rafforzando ulteriormente il nostro legame con Luciano Spalletti.e l'impegno che il nostro staff tecnico ha sostenuto durante tutta la stagione. Siamo felici di prolungare il contratto di Mister Spalletti e di continuare insieme il viaggio che abbiamo iniziatoL'accordo raggiunto conferma la massima fiducia nel suo lavoro e la solidità del progetto sul lungo termine"."Ringrazio la famiglia Zhang e la Società per avermi dato l'opportunità di siglare questo prolungamento. Ci tengo a sottolineare che questa firma è solo la parte burocratica di un qualcosa che comunque già c'era, perché non è mai stata in discussione la volontà di continuare a combattere insieme per il bene di questo importantissimo Club.