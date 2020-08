La Reggina comunica di aver rinnovato l'accordo con l'Inter per il trequartista honduregno Rigoberto Rivas, che torna in riva allo stretto a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto.



In uscita il club calabrese neo-promosso in Serie B comunica di aver raggiunto un accordo con il Potenza per la cessione a titolo definitivo delle prestazioni sportive dell'attaccante francese Allan Baclet.