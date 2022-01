La notizia era nell'aria da tempo, ma ora è anche ufficiale. Martin Satriano, dopo aver rinnovato nei giorni scorsi il proprio contratto con l'Inter, è stato ceduto in prestito fino a fine stagione al Brest in Ligue 1.



IL COMUNICATO

FC Internazionale Milano comunica il trasferimento di Martín Satriano al Brest, squadra che milita nella Ligue1. L'attaccante uruguaiano classe 2001, che in questa stagione ha collezionato 4 presenze in Serie A, si trasferisce a titolo temporaneo nel club francese fino al 30 giugno 2022.