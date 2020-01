La stagione alla Sampdoria è stata deludente per Marco Pompetti. Il centrocampista classe 2000 era stato ceduto in prestiti con diritto di riscatto e controriscatto dall'Inter, ma il club blucerchiato, tramite il sito ufficiale della Lega Calcio ha fatto sapere di aver concluso anticipatamente il prestito con Pompetti che ha fatto ritorno in nerazzurro e ora sarà l'Inter a cercare per lui una nuova sistemazione.