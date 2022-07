Con una breve nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, l’Inter comunica la fine del rapporto contrattuale con Arturo Vidal dopo due stagioni. Il centrocampista cileno aveva raggiunto nel tardo pomeriggio la sede del club nerazzurro, accompagnato dai suoi agenti per firmare la risoluzione del contratto che gli consentirà di legarsi al Flamengo. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, l'interruzione anticipata del rapporto con Vidal costerà all'Inter 5,24. milioni di euro lordi.



Questo il comunicato dell’Inter: "FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto del centrocampista cileno Arturo Vidal. Il club desidera ringraziare Arturo per i suoi due anni in nerazzurro culminati con la conquista di tre trofei".