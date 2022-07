L'Inter e il Paris Saint Germain non riescono a trovare intesa sulla cessione di Milan Skriniar. Per il difensore slovacco il club francese sta spingendo a ribasso la valutazione forte di un contratto in scadenza 30 giugno 2023, che però per l'Inter non esiste. Anzi, il club nerazzurro ha anche già impostato con il giocatore il possibile rinnovo che, se non si arrivasse all'addio, sarebbe ufficializzato.