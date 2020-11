10 gare in 30 giorni. Ci sarà bisogno di tutti anche e soprattutto in casa Inter con Antonio Conte che non potrà lasciare nulla al caso. E fra i giocatori a disposizione c'è anche Radja Nainggolan, finora mai convincente al punto da spingere l'allenatore salentino a dargli una chance. Secondo Tuttosport per il Ninja siamo all'ultima chiamata per essere da Inter, altrimenti l'addio a gennaio sarà inevitabile.