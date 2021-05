Un altro titolo nazionale per Arturo Vidal, che dal 2011-12 ad oggi ha vissuto una sola stagione a secco (2019-20). Il centrocampista dell'Inter twitta: "Tanti anni, tanti compagni, grandi club e tanti tifosi, grato ad ognuno di loro che mi hanno accompagnato in ogni risultato. E so che c'è ancora molta storia da raccontare... Ne vogliamo di più".