L'Inter di Simone Inzaghi ha un'arma in più rispetto al passato per arrivare al gol. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Rispetto al recente passato, l’Inter 2021-22 ha un’opzione in più su punizione. L’anno scorso solo Eriksen coltivava la materia, quest’anno invece gli specialisti sono due. Oltre al destro di Calha, è arrivato infatti il sinistro di Dimarco: la punizione-gol del mancino con la Samp aveva un che di Recoba. Proprio per sfruttare questa abilità, Inzaghi ha una legge: almeno uno dei due deve stare sempre in campo”.