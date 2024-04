Inter, un Barella mostruoso corre verso il rinnovo: c’è già l’accordo

Una prestazione a tutto campo, una prestazione da migliore in campo! Nella sfida casalinga contro l’Empoli, Nicolò Barella ha dettato legge in mediana e cambiato a proprio piacimento il ritmo della partita. Non è la prima volta e non sarà neanche l’ultima, ma quella grinta che il centrocampista riversa in campo non è mai banale perché è sempre lo start, l’impulso iniziale che spinge tutti gli altri a fare almeno altrettanto.

E nel frattempo va avanti anche il discorso rinnovo, partito ormai nei giorni in cui l’Inter era impegnata a Riyad e andato avanti anche nelle ultime settimane. I dialoghi sono più che avviati e Barella ad oggi, rispetto agli altri che stanno trattando il rinnovo (su tutti Lautaro e Dumfries) è nettamente quello più vicino alla fumata bianca. Non siamo ancora alle firme, ma l’intesa verbale c’è.

Un momento magico per Nicolò, che presto diventerà papà per la quarta volta. A questa gioia dovrebbe aggiungersi anche quella dello scudetto, che per lui sarebbe il secondo in nerazzurro. A conclusione di tutto, per l’appunto, anche il rinnovo.un epilogo che forse qualcuno immaginava diverso quando a Milano è arrivato Frattesi. E invece…