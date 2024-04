, che ha consentito all'Inter di passare in vantaggio per 1-0 contro l'Empoli. A inizio azione, Marcus Thuram sembra effettivamente in fuorigioco, non rilevato però dalla squadra arbitrale. Sull'argomento è intervenuto, a DAZN, lo specialista: “L’azione della rete nasce da un lancio lungo di Pavard per Thuram. Nelle immagini non vediamo la posizione di Thuram, poi c’è la deviazione, il pallone che viene giocato da Bereszynski. E poi da lì, quando la tocca Barella, inizia una nuova azione, motivo per cui non si può tornare indietro.”.

“Assolutamente sì. Quella è una giocata per due motivi: il primo è che il pallone arriva rasoterra, il secondo è che Bereszynski è completamente da solo, non ci sono avversari a complicargli il passaggio”.