Mouctar Diakhaby può rinnovare col Valencia. Il club iberico, scrive il portale Ser Deportivos Valencia, ha presentato una offerta per blindare il centrale difensivo divenuto centrale col Gattuso. In scadenza nel giugno del 2023, il 25enne guineano è sui taccuini di Marotta per l’estate, quando l'Inter rischia di perdere diversi uomini nel reparto arretrato.