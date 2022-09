Inter-Torino è stata decisa soprattutto da un episodio avverso per i granata, è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Il minuto chiave del match è stato probabilmente il 68’, quando Linetty – fino a quel momento implacabile su Brozovic, quasi irretito dalla marcatura efficace e pulita del polacco – ha dovuto mollare per un affaticamento muscolare. Lì la tendenza della partita è cambiata, anzi si è capovolta: l’Inter si è spostata in pianta stabile nella metà campo avversaria, e non c’era mai riuscita fino a quel momento, e alla fine ha trovato la rete”.