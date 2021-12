L'Inter si muove sul mercato alla ricerca di un esterno da regalare a Simone Inzaghi e che possa alternarsi con Perisic lungo l'out di sinistra. Dimarco, date le difficoltà di Kolarov è sempre più considerato un centrale di difesa a 3 aggiunto e per questo si sta lavorando per provare a portare ad Appiano Naithan Nandez in uscita dal Cagliari e jolly di centrocampo utile a destra, rispostando Darmian sulla fascia sinistra.