Riccardo Ferri, ex difensore dell’Inter, parla a la Gazzetta dello Sport in vista della sfida contro il Napoli alla ripresa dopo la sosta: “Questa è una partita dove non esistono favorite, ma due grandi squadre che sanno bene cosa fare in campo, che cercheranno di comandare il gioco e poi di trovare l’acuto grazie alla giocata di qualità di un singolo. E ce ne sono davvero tanti che possono lasciare il segno - dice -. Mi auguro possa essere la gara di svolta di Dumfries: è ancora troppo timido, ma ha un potenziale enorme e ha bisogno di fiducia”.